اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على حركة الموانئ بالبحر الأحمر اليوم وحجم تداول البضائع

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:43 ص
تعرف على حركة الموانئ بالبحر الأحمر اليوم وحجم تداول البضائع موانى البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 18 سفينة، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و679 شاحنة و87 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، و253 شاحنة و60 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و426 شاحنة و27 سيارة. 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 ودليلة، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس بوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينتين الحرية2 ودليلة.
 
 كما يستقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1310 راكب بموانئها المختلفة .
 
 
 
 



 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

سفاجا

موانئ البحر الاحمر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة