ترامب: نتائج انتخابات التجديد النصفى انتصار كبير

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس بأنها "انتصار كبير له شخصيا"، رغم أنها "مخيّبة للآمال إلى حد ما" على حد تعبيره.

وكتب ترامب اليوم الأربعاء في شبكته للتواصل الاجتماعي Truth Social: "على الرغم من أن انتخابات الأمس كانت إلى حد ما مخيّبة للآمال، إلّا أنّها من وجهة نظري الشخصية كانت انتصارا كبيرا للغاية - 219 نصرا و 16 خسارة في المجموع (لعدد المرشحين الذين دعمهم ترامب خلال الحملة). فمن كان عنده نتيجة أفضل من ذلك؟ ".