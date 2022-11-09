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ترامب: نتائج انتخابات التجديد النصفى انتصار كبير

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:08 م
ترامب: نتائج انتخابات التجديد النصفى انتصار كبير الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
وكالات

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وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس بأنها "انتصار كبير له شخصيا"، رغم أنها "مخيّبة للآمال إلى حد ما" على حد تعبيره.

وكتب ترامب اليوم الأربعاء في شبكته للتواصل الاجتماعي Truth Social: "على الرغم من أن انتخابات الأمس كانت إلى حد ما مخيّبة للآمال، إلّا أنّها من وجهة نظري الشخصية كانت انتصارا كبيرا للغاية - 219 نصرا و 16 خسارة في المجموع (لعدد المرشحين الذين دعمهم ترامب خلال الحملة). فمن كان عنده نتيجة أفضل من ذلك؟ ".

وحتي الآن ، شهدت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي العديد من المفارقات ، حيث فازت المرشحة الديمقراطية مورا هيلي بمنصب حاكم ولاية ماساشوستس ، لتكون بذلك أول مثلية جنس ، تتقلد هذا المنصب، فيما فازت الجمهورية سارة هاكابي ساندرز بمنصب حاكم أركنسو، لتكون أول سيدة تحكم هذه الولاية ، بخلاف أنها ابنة الحاكم السابق مايك هاكابي ، لتكون بذلك أول ابنة تشغل منصب ابيها في تاريخ اركانسو
 
واحتفظ الجمهوري العجوز تشاك جراسلي 89 عاماً بمقعده في ولاية أيوا منذ 1981،  بفوزه بالمنصب للمرة الثامنة، ليصبح عضواً في مجلس الشيوخ تنتهي ولايته وهو في عمر 95 عاماً، فيما فاز الديمقراطى ويس مور بانتخابات حاكم ولاية ميريلاند، ليكون بذلك أول حاكم من أصل أفريقى للولاية.
 
وتشكل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أهمية بالغة ، حيث ستعكس ملامح السياسات الأمريكية خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ، كما تمهد طريق أحد الحزبين الديمقراطي والجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة والمقررة 2024.
 
ومساء الثلاثاء ، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن فوز الجمهوريين سيضعف من المؤسسات الديمقراطية داخل الولايات المتحدة ، مشيراً إلى أن معركة مجلس الشيوخ ستكون صعبة للغاية.
 
وقال بايدن إن أولوية الجمهوريين في الكونجرس ستكون إلغاء قانون خفض التضخم وهذا سيزيد الأسعار.
 

 


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انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي

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