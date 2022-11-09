اليوم السابع
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تحقيقات النيابة الإدارية: عقار إمبابة المنهار غير مرخص وصادر له قرار إزالة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:20 م
تحقيقات النيابة الإدارية: عقار إمبابة المنهار غير مرخص وصادر له قرار إزالة عقار إمبابة المنهار
عبد الله محمود

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باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الثاني، برئاسة المستشار  أحمد جلال، تحقيقاتها في انهيار عقار سكني بمنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بإصابات مختلفة.

وتنفيذًا لتعليمات المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، انتقل فريق من الأعضاء ضم كل من المستشار الحسن عبدالواحد البحيرى، المستشار حازم جبر، المستشار محمود عبدالرشيد، المستشار ابراهيم أبوالعلا، لإجراء المعاينة لموقع العقار، وتبين من المعاينة، أن العقار يقع في شارع علي بسيوني من شارع عسران عبد النعيم بمنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة، ومكون من دور أرضي وأربعة طوابق متكررة، وأن العقار غير مرخص وصادر في شأنه قرار الإزالة رقم 131 لسنة 2022 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

كما تبين من المعاينة، تضرر  عدد من العقارات المجاورة  نتيجة انهيار العقار، وتم إخلائهم لحين وضع تقرير هندسي من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بشأنها.

وأمرت النيابة، بتكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد تقرير عن حالة العقار، وطلب ملف العقار المنهار من الحي، وبيان كافة الإجراءات  المتخذة فى شأنه وجاري استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.


عقار امبابه المنهار

البنيابه الاداريه

عقار امبابه



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