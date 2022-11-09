اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بالشروع فى قتل سائق فى أبو النمرس 15 يوماً

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:40 م
تجديد حبس المتهم بالشروع فى قتل سائق فى أبو النمرس 15 يوماً حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بالشروع فى قتل سائق بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية بينهما فى أبو النمرس 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق حبس المتهم وكلفت المباحث بسرعة التحريات الجنائية حول الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة سائق بجرح طعنى نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى منطقة أبو النمرس.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سائق توك توك شرع فى قتل المجنى عليه بالاعتداء عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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