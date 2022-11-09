بايدن:مستعد للعمل مع الجمهوريين لضمان أمن المصالح الأمريكية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن غالبية الأمريكيين يدعمون خطتي الاقتصادية، متابعا: مستعد للعمل مع الجمهوريين لضمان أمن المصالح الأمريكية، و سأبذل قصارى جهدي لإعادة توحيد البلاد.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له تعقيبا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، وبثته قناة القاهرة الإخبارية،: أشكر الشباب على مشاركتهم الكبيرة في التصويت، موضحا أن انتخابات الأمس كانت أفضل انتخابات منذ 1986.

وتابع جو بايدن: أدعو لإنهاء النزاع السياسي في البلاد والعمل على بناء المستقبل والخروج من الأزمة بشكل أقوى، وسنواصل مواجهة العدوان الروسي ضد أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يجب أن نعمل معا على إيقاف الحرب الأوكرانية.

وتابع جو بايدن: سأدعو زعيمي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمناقشة السياسات في الفترة المقبلة، و سنعمل على تعزيز الديمقراطية.