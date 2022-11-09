انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير الجهاز الإدارى بجامعة أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

أكد الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تطبيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق أهدافها في مختلف قطاعاتها وما توليه من الاهتمام بدور الجودة والعمل وفق معاييرها وقياس مدى تميزها والثقة فى تطبيق أسس تكافؤ الفرص بين العاملين في تعزيز روح الانتماء للمؤسسة وتحفيز المنتسبين لها على بذل مزيد من العمل والعطاء من أجل تقدمها وتطوير أدائها، وهو المناخ الذى نسعى إلى خلقه وفق معايير وشروط الجودة والتميز التى أعلنتها الجهات المختصة، مؤكداً احترام وتقدير الجامعة للعناصر الأكثر جودة والأقوى تميزًا والحرص على تطوير جهازها الإداري وإبراز العناصر المتميزة منهم وتشجيعهم على مواصلة جهدهم وتقدمهم وخلق لهم حافز للوصول إلى الجودة وتحقيق التميز.

جاء ذلك فى إطار إعلانه انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل الجهاز الإدارى وذلك تحت إشراف شوكت صابر أمين عام الجامعة وبحضور مصطفى حسن أمين عام الجامعة المساعد والمشرف على إدارة الجودة والتميز، محمد عباس مدير إدارة الجودة والتميز وممثل الإدارة العليا للجودة والتميز، السيد حسن محمد رئيس وحدة تكافؤ الفرص، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات والقيادات الإدارية بالجامعة والعاملين بمختلف القطاعات والكليات.

وأوضح مصطفى حسن أن التعاون والمشاركة الفعالة سبب نجاح تطوير الجهاز الإداري للجامعة، مشاركاً بتجربته في مشروع التطوير منذ أن كان مدير عام للإدارة العامة لشئون العاملين وانعكاس ذلك عليه واكتسابه للخبرة ومعرفته برؤية مصر 2030 وأيضاً مشاركته في وضع الخطة الاستراتيجية لجامعة أسيوط.

ومن جانبه أوضح محمد عباس أن فعاليات المرحلة الثانية من مشروع تطوير الجهاز الإداري للجامعة التوعية بالمواصفات القياسية الأيزو 9001: 2015 وتشمل هذه المرحلة تأهيل 7 كليات و10 إدارات، وشملت الفعالية عرضا لنماذج من القيادات الجامعية الناجحة والتى شاركت فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير الجهاز الإدارى للجامعة حيث عرض الأستاذ مصطفى حسن تجربته في مشروع تطوير الجهاز الإداري بالجامعة، مشيراً أنه سيتوالى خلال الفاعليات القادمة عرض لنماذج أخرى متميزة شاركت في المرحلة الأولى لتشجيع المشاركين في المرحلة الحالية ويمكنكم متابعة جميع فاعليات المشروع من خلال الموقع الرسمي لإدارة الجودة والتميز بالجامعة.