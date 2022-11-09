وأضاف البيان أن الوحدات المضادة للطائرات التابعة لسلاح الجو الأوكراني أسقط أيضًا طائرة روسية بدون طيار من طراز أولان-10، فيما هاجم الجيش الروسي في الساعات الأولى من صباح اليوم مدينة دنيبرو بطائرات كاميكازي بدون طيار.