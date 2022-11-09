اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المجتمع المدنى يشارك فى "يوم التمويل" ويطرح الحلول بقمة مؤتمر "27-COP"

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:52 ص
المجتمع المدنى يشارك فى "يوم التمويل" ويطرح الحلول بقمة مؤتمر "27-COP" المجتمع المدنى يشارك فى "يوم التمويل" بقمة مؤتمر "27-COP"
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ اليوم الأربعاء مشاركات المجتمع المدنى فى الأيام الموضوعية لقمة مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ "27-COP" بشرم الشيخ، حيث تم اختيار مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية فى العمل المناخى ليخصص لكل موضوع يوم كامل للتباحث والنقاش وطرح المشروعات والمبادرات والحلول، والأيام الموضوعية هي" التمويل والعلوم والشباب والأجيال الجديدة وإزالة الكربون والزراعة والتكيف والنظم الغذائية والمياه والتكيف والنوع الاجتماعى والمجتمع المدنى والطاقة والتنوع البيولوجى".
 
وفى اليوم الأول المخصص للتمويل ينظم المجتمع المدنى مجموعة من الفعاليات والأنشطة فى المنطقتين الزرقاء والخضراء، حيث تشهد المنطقة الزرقاء الجناح الرسمى للقمة عدة أحداث جانبية تناقش دور صندوق المناخ فى دعم المجتمع المدنى، وكذلك دور البنوك فى التمويل الأخضر للمجتمع المدنى وتحفيز التمكين الاقتصادى وتطوير نظم انتاج الغذاء وتوفير التمويل اللازم للحد من تأثير التغيرات المناخية على الأطفال والتكيف معها.
 
كما تشهد المنطقة الخضراء مجموعة أخري من الفعاليات والأنشطة تناقش عدة موضوعات تدلل على عمق التعاطى مع البعد التمويلى والاقتصادى لقضية المناخ ومنها الاستثمار فى العمل المناخى والانتقال إلى الأسواق الناشئة وتمويل العمل المناخى محليا ودور القطاع الخاص فى مكافحة تغير المناخ، ويتم نقاش موضوع جديد وهو "المناخ والفضاء" تحت عنوان " إطلاق الطموح الكوكبى"، كما يتم إطلاق أطروحة لإنشاء نظام عالمى شامل للإبلاغ عن الوضع المناخى وقياس مدى التقدم المحرز للتخفيف من الانبعاثات، ويتم أيضا إطلاق مبادرة تحت عنوان "إدارة المناخ"، وتخصص جلسة عن أداء ومسؤولية دول العشرين تجاه المناخ.
 
المجتمع المدنى يشارك فى يوم التمويل ويطرح الحلول بقمة مؤتمر المناخ
المجتمع المدنى يشارك فى يوم التمويل ويطرح الحلول بقمة مؤتمر المناخ
 
جانب من اللقاء
يوم التمويل

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

وزير الرياضة: فخورون بالتواجد فى مؤتمر المناخ.. وغدا عرض قصص نجاح الشباب

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:43 ص

اتحاد الصناعات: طرح مبادرة للتخلص من المخلفات الإلكترونية بمؤتمر المناخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:39 ص

وزير النقل يلتقى أمين عام المنظمة البحرية الدولية على هامش مؤتمر المناخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 08:25 ص

كرم جبر لـ"تلفزيون اليوم السابع": شرم الشيخ ستكون قبلة السياحة العالمية بعد مؤتمر المناخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:00 ص

تليفزيون اليوم السابع داخل جناح منظمات المجتمع المدني في مؤتمر المناخ Cop27

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:00 ص

بحضور رئيس الوزراء.. نشاط مكثف لوزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى فعاليات الجناح المصرى

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:43 م

كبير مفاوضى فريق الرئاسة المصرى لمؤتمر المناخ: نناقش 180 بندا والمفاوضات شديدة التعقيد

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:22 م

عضو باللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ: لدينا 2100 متطوع ونسعى لخلق كوادر تنظيمية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:54 م

مؤتمر المناخ..كيف أثرت التغيرات المناخية على العرب؟كتب التراث الإسلامي تجيب

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:00 م

"تلفزيون اليوم السابع" يرصد فعالية لنشطاء حقوق الحيوان أمام مقر انعقاد مؤتمر المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة