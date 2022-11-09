المؤبد لسائق وصاحب مزرعة لحيازتهما 130 طربة حشيش فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام عبد السلام، والمستشار وائل عزيز حسن ، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بالسجن المؤبد لكل من " م.ا.خ " و " ح.ف.ع " وتغريم كل منهما مبلغ مالى 500 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 381 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهمين بحيازة كميات من المخدرات بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات قيام كل من " م.ا.خ " سائق و " ح.ف.ع " صاحب مزرعة دجاج بمزوالة نشاط إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، وعقب تنفيذ القرار، وتم ضبطهما أثناء استقلاهما سيارة وبتفتيش المتهم الأول ضبط بحوزته طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول وبتفتيش السيارة ضبط بها 129 طربة حشيش، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بإحرازهما سويا للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والهواتف للاتصال بعملائهم والمبالغ من حصيلة البيع والسيارة للترويج، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها على المتهمين.
المؤبد لسائق وصاحب مزرعة لحيازتهما 130 طربة حشيش فى الإسكندريةالأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:02 م
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام عبد السلام، والمستشار وائل عزيز حسن ، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بالسجن المؤبد لكل من " م.ا.خ " و " ح.ف.ع " وتغريم كل منهما مبلغ مالى 500 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.
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