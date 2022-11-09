الكشف وتوفير العلاج للمرضى غير القادرين فى 10 قرى بالمنوفية

المنوفية – فريق المحافظات

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، تنظيم قافلة طبية استهدفت الكشف الطبى على المرضى غير القادرين بـ 10 قرى بمحافظة المنوفية، وهى قرى جريس والإصلاح ومنشأة جريس مركز أشمون، وقريتى ميت شهاله وسرسنا مركز الشهداء، وقرية كفر طلبوها مركز تلا، وقرية ابنهس مركز قويسنا، وقرى كفر داود ومنشأة النور والطرانه مركز السادات، وذلك بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بالمنوفية وفى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد إمام فوزى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، الدور المهم والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم توقيع الكشف الطبي بالمستشفي الجامعى بشبين الكوم، وتم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

واختتم شعبان إلى أن الجمعية بمحافظة المنوفية سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.