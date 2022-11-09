"القومى للبحار" ينظم 8 فعاليات لمناقشة تغيرات المناخ وتأثيرها على أفريقيا

كتب محمد صبحى

زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جناح المحيطات ب قمة المناخ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، والذى ينظمه 16 مؤسسة علمية متخصصة في علوم البحار.

وأعلن الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أنه تم اختيار المعهد لإنشاء أول منظومة علمية لمناقشة التحديات التي تهدد البحار والمحيطات على مستوى العالم.

وقال زكريا فى بيان صادر عن المعهد القومى لعلوم البحار، إن هذا التجمع يهدف إلى وضع برامج وخطط تنفيذية على مستوى العالم، لمواجهة التحديات التي تواجه التنوع الحيوي والمصادر الحية والغذاء وارتفاع منسوب المياه التي تهدد سواحل العالم .

وأضاف أن المعهد ينظم عدد 8 فعاليات تناقش قضايا التغييرات المناخية وتاُثيرتها على القارة الإفريقية ووضع خارطة طريق لعقد المحيطات بأفريقيا، وسوف تكون هناك فاعليات خاصة لمناقشة تأثير التغييرات المناخية على البحر المتوسط والبحرالأحمر، بالإضافة الى الاقتصاد الأزرق والإستكشافات البحرية و إستخراج المعادن من قاع البحار والمحيطات.

وأوضح رئيس المعهد أن الجلسات ستشهد مناقشات حول وضع السواحل الإفريقية والتحديات التي تواجهها والرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة لتلك السواحل منها “تحديات عقد المحيط والأولويات الإقليمية"، والتي تناقش عددًا من الموضوعات مثل التلوث، والتنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة للمحيطات، وأنظمة مراقبة المحيطات، والتمثيل الرقمي للمحيطات، وتنمية القدرات ومحو الأمية فى المحيطات " بالإضافة إلى "تعزيز استدامة علوم المحيطات من خلال الابتكار وتنمية القدرات" والتي تبرز أهمية دور علوم المحيطات، والمنهجيات الجديدة وفرص الاتصال والتعاون مع الجهات الفاعلة فى المحيطات بمشاركة جهات الصناعة، فضلاً عن مناقشة أهمية الاستثمارات القائمة على المحيطات من خلال إجراء البحوث والمبادرات حولها .