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معهد علوم البحار: البحار والمحيطات تمتص 93% من درجة حرارة الأرض

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:34 ص
معهد علوم البحار: البحار والمحيطات تمتص 93% من درجة حرارة الأرض مؤتمر المناخ بشرم الشيخ
كتب محمد صبحى

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يشارك المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور عمرو زكريا، في قمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ مع أكبر 16 مؤسسة علمية على مستوى العالم من بينهم مؤسسة ويدز هول ومؤسسات علمية أخرى من انجلترا وفرنسا وأمريكا وألمانيا واليابان، من أجل وضع مشروعات مشتركة على مستوى العالم، للحفاظ على تلك المحيطات والبحار والعمل على وحمايتها من التأثيرات المناخية.
 
وقال الدكتور عمرو زكريا، إن المحيطات تمتص 93 % من درجات الحرارة، بالإضافة إلى امتصاصها 30% من انبعاثات الكربون، لذا تنعقد فعاليات ما يعرف بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والتى تضم اجتماعات بين تلك المؤسسات البحثية والعلمية لوضع الأولويات والمشروعات التي يحتاجها العالم والمشاريع لحماية الثروة البحرية، وشرح خطورة زيادة الحموضة التى تؤثر على الشعاب المرجانية، بالإضافة لكيفية الحد من ارتفاع منسوب البحار التي تهدد المدن الساحلية.
 
وأضاف عمرو زكريا: أن المؤسسات البحثية ستناقش ايضا خلال قمة المناخ الاولويات والتمويل والجهات المانحة، حيث توجد جهات مانحة في هذا التجمع العلمي، من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على البحار والمحيطات.

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