الغرفة التجارية بالجيزة تعقد دورة تدريبية لمزاولة الاستيراد

كتب إسلام سعيد

اعلن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام عن تنظيم دورة تدريبية لمزاولة الاستيراد لمدة خمس أيام تبدأ من الاحد الموافق 13/11 وتنتهى الأربعاء 18/11.

وذلك عبر تطبيق زووم، مضيفا أنه تم الاستعداد قبل بدء الدورة بمحاضرات تمهيديه للاعضاء المشتركين لشرح طريقة استخدام تطبيق زووم وكيفية التسجيل والتواصل مع المحاضر.

وأكد ناصر على حرص مجلس إدارة الغرفة على إتاحة الفرص لتدريب منتسبى الغرفة على التعامل مع الجهات الحكومية المرتبطة بعملهم حيث تشمل المواد العلميه للدورة التدريبية على تعليم المتدربين لكافة القوانين والاتفاقيات والمعلومات الخاصة بالاستيراد، بالإضافة إلى شرح كيفية التعامل مع الجمارك وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتم اتاحة المشاركة بالدورة لجميع أعضاء الغرف شرط تواجد السجل التجارى وباقى الاوراق المطلوبه من إيصال سداد الرسوم وصور من البطاقة الضريبية والشخصية.