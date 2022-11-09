العالم يدفع ثمن تقاعس الدول المتقدمة.. رسائل رئيس أرمينيا بقمة المناخ ..إنفوجراف

أكد الرئيس الأرميني، فاهاجن خاتشاتوريان على أهمية قمة المناخ COP 27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، لمواجهة تغير المناخ الذى تعانى منه كافة الدول، ولاسيما فى أرمينيا، قائلا: "تغيرات المناخ لدينا وصلت إلى نسبة 9%، لذلك لدينا أزمات بالموارد المائية والطاقة المتجددة".
رئيس أرمينيا
قمة cop27 مهمة فى مواجهة تغير المناخ سبب معاناة كل الدول
تغيرات المناخ فى بلادنا وصلت 9% ويجب زيادة مصادر التمويل لمواجهتها
حرب أوكرانيا أثرت علينا جميعا ولدينا أزمات فى المياه والطاقة بسبب المناخ
إذا لم تفِ الدول المتقدمة بالتزاماتها فى التصدى للمشكلة ستتأثر بقية دول العالم
قطاع الطاقة بين مصر وأرمينيا مهم جدا ويجب الاستثمار فى الطاقة النظيفة بشكل أكبر
هناك دعوة رسمية لرجال أعمال مصريين لزيارتنا واستكشاف الفرص فى أرمينيا
لدينا مناقشات لمزيد من الاستثمار الأرمينى فى مصر ووقعنا اتفاقات بالفعل
يجب السعى لحماية الأرواح والعمل على رفاهية المواطنين وإنقاذ الكوكب
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