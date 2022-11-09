العالم يدفع ثمن تقاعس الدول المتقدمة.. رسائل رئيس أرمينيا بقمة المناخ ..إنفوجراف

أكد الرئيس الأرميني، فاهاجن خاتشاتوريان على أهمية قمة المناخ COP 27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، لمواجهة تغير المناخ الذى تعانى منه كافة الدول، ولاسيما فى أرمينيا، قائلا: "تغيرات المناخ لدينا وصلت إلى نسبة 9%، لذلك لدينا أزمات بالموارد المائية والطاقة المتجددة".



رئيس أرمينيا