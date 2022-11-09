اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العالم يدفع ثمن تقاعس الدول المتقدمة.. رسائل رئيس أرمينيا بقمة المناخ ..إنفوجراف

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 08:51 م
العالم يدفع ثمن تقاعس الدول المتقدمة.. رسائل رئيس أرمينيا بقمة المناخ ..إنفوجراف

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أكد الرئيس الأرميني، فاهاجن خاتشاتوريان على أهمية قمة المناخ COP 27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، لمواجهة تغير المناخ الذى تعانى منه كافة الدول، ولاسيما فى أرمينيا، قائلا: "تغيرات المناخ لدينا وصلت إلى نسبة 9%، لذلك لدينا أزمات بالموارد المائية والطاقة المتجددة".

 

رئيس أرمينيا
رئيس أرمينيا
 

قمة cop27 مهمة فى مواجهة تغير المناخ سبب معاناة كل الدول

تغيرات المناخ فى بلادنا وصلت 9% ويجب زيادة مصادر التمويل لمواجهتها

حرب أوكرانيا أثرت علينا جميعا ولدينا أزمات فى المياه والطاقة بسبب المناخ

إذا لم تفِ الدول المتقدمة بالتزاماتها فى التصدى للمشكلة ستتأثر بقية دول العالم

قطاع الطاقة بين مصر وأرمينيا مهم جدا ويجب الاستثمار فى الطاقة النظيفة بشكل أكبر

هناك دعوة رسمية لرجال أعمال مصريين لزيارتنا واستكشاف الفرص فى أرمينيا

لدينا مناقشات لمزيد من الاستثمار الأرمينى فى مصر ووقعنا اتفاقات بالفعل

يجب السعى لحماية الأرواح والعمل على رفاهية المواطنين وإنقاذ الكوكب

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022




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