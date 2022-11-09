الصين تدعو المصرفيين الدوليين لعدم الرهان ضد بكين وهونج كونج

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رصدت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية والمتخصصة في الشأن الآسيوي تأكيد المسئولين الصينيين على عدم الرهان ضد بكين وهونج كونج. وأشارت دورية "ذا ديبلومات" تعقيبا على استضافة هونج كونج "قمة الاستثمار العالمية لقادة المالية" أن المسئولين الصينين أكدوا بقاء معدل النمو المحتمل للاقتصاد الصيني ضمن نطاق معقول.

ونقل تقرير "ذا ديبلومات" قول محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي قانج، إن الاقتصاد الصيني لا يزال ضمن مسار النمو الصحي على نطاق واسع، على الرغم من بعض التحديات والضغوط الهبوطية، وأن السياسة النقدية الصينية تظل ملائمة لدعم الاقتصاد الحقيقي، حيث يضطلع السوق المالي بدور فعال في توزيع وتخصيص الموارد، فيما أشار إلى تدخل البنك المركزي عبر طرح أدوات سياسة هيكلية لتوفير الدعم المالي لمجالات رئيسية مثل الزراعة، والمؤسسات صغيرة ومتوسط الحجم علاوة على التنمية الخضراء، فضلا عن دعم الاستثمار في إنفاق رأس المال والبنية التحتية، وسط توقعات أن يبقى سعر صرف عملة البلاد ضمن مستوى معقول ومقبول نسبياً، ويحافظ على قوته الشرائية واستقرار قيمته.

وأشار محافظ بنك الشعب الصيني إلى دعم قطاع الإسكان، عبر خفض البنك المركزي أسعار فوائد الرهن العقاري، وخفض المدفوعات، وتشجيع البنوك على توفير برنامج إقراض خاص لمطوري العقارات لضمان إنجاز مشاريعهم غير المكتملة للإسكان في موعدها المقرر، إذ شهدت مبيعات وإقراض القطاع العقاري تحسنا الآونة الأخيرة.

وأكد أن منطقة هونج كونج الإدارية كانت وستظل مركزا ماليا دوليا مهما، يربط بين البر الرئيسي الصيني والأسواق الدولية في الخارج لافتاً إلى أن اقتصاد هونج كونج ونظامها المالي أظهرا مرونة على الرغم من التقلبات التي حدثت في السنوات الأخيرة.

في غضون ذلك، ذكر تقرير "ذا ديبلومات" أن فانج شينجهاي، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، حث على زيارة الصين لفهم ما يحدث في البلاد، متابعاً أن وسائل الإعلام الدولية "لا تفهم الصين جيدًا حقًا" ولديها "تركيز قصير المدى".