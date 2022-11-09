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الرئيس السيسى يثمن موقف بوروندى المساند لمصر فى ملف مياه النيل

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 11:39 ص
الرئيس السيسى يثمن موقف بوروندى المساند لمصر فى ملف مياه النيل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم في شرم الشيخ، الرئيس إيفاريست ندايشيمى، رئيس جمهورية بوروندي، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى رحب بزيارة الرئيس البوروندي إلى مصر، مؤكداً على عزم مصر الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لبوروندي كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية، ومشدداً في هذا الصدد على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق، والتشاور السياسي الثنائي بين البلدين.
 
وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث بشأن آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، حيث أشاد الرئيس البوروندي بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على الاستقرار في بلاده، والمساندة الحثيثة لها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، في حين ثمن الرئيس موقف بوروندي المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات ملف مياه النيل.

السيسي

الرئيس السيسي

قمة المناخ

شرم الشيخ



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