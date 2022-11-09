اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئاسة الأوكرانية: من المبكر جدا الحديث عن انسحاب روسيا من خيرسون

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:50 م
الرئاسة الأوكرانية: من المبكر جدا الحديث عن انسحاب روسيا من خيرسون أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قالت الرئاسة الأوكرانية إن هناك قوات روسية باقية في خيرسون ويتم جلب تعزيزات إضافية، موضحا أنه من المبكر الحديث عن انسحاب القوات الروسية.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية الموافقة على سحب قواتها من مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا.


وبحسب ما أفاد موقع "الشرق"، قدم قائد القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية سيرجي سوروفيكين تقريراً لوزير الدفاع سيرجي شويجو، قال فيه إن "قرار الدفاع عن الضفة اليسرى لنهر دنيبر ليس سهلاً، وفي نفس الوقت سننقذ حياة جيشنا، والقدرة القتالية للقوات".

 
 
 

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