الداخلية تنظم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية.. فيديو

في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم الأمني للأشقاء من الدول الأفريقية ودول الكومنولث، نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من الدورات التدريبية، في مختلف مجالات العمل الأمني للكوادر الأمنية من هذه الدول، حيث أشادو بالإمكانات التدريبية الأمنية المصرية وحرص مصر على تنظيم هذه الدورات.
الداخلية تنظم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية.. فيديوالأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:02 م
الداخلية تنظم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الافريقية
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