اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:17 م
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الداخلية تنظم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية.. فيديو

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:02 م
الداخلية تنظم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية.. فيديو الداخلية تنظم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الافريقية
كتب محمود عبد الراضي

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في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم الأمني للأشقاء من الدول الأفريقية ودول الكومنولث، نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من الدورات التدريبية، في مختلف مجالات العمل الأمني للكوادر الأمنية من هذه الدول، حيث أشادو بالإمكانات التدريبية الأمنية المصرية وحرص مصر على تنظيم هذه الدورات.
 

الداخلية

دورات تدريبية

كوادر افريقية

وزارة الداخلية



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