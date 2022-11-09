الداخلية تنظم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم الأمني للأشقاء من الدول الأفريقية ودول الكومنولث، نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من الدورات التدريبية، في مختلف مجالات العمل الأمني للكوادر الأمنية من هذه الدول، حيث أشادو بالإمكانات التدريبية الأمنية المصرية وحرص مصر على تنظيم هذه الدورات.