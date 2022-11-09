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الخارجية الروسية: قرار بلغاريا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا "غير ودى"

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:00 م
الخارجية الروسية: قرار بلغاريا بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا "غير ودى" المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تعتبر قرار بلغاريا تقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا بمثابة تصرف دوري غير ودي.
 
وذكرت زاخاروفا في تصريح اليوم الأربعاء، أن هذا التصرف سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية.
 
وأضافت: "نحن نعتبر قرار الجمعية الوطنية البلغارية حول تقديم الدعم العسكري والفني لأوكرانيا تصرفا غير ودي آخر تجاه بلادنا، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية التي هي بالفعل في حالة يرثى لها".
 
وقالت: "نحن مقتنعون بأن المشرعين البلغاريين على دراية تامة بحقائق الاتجار غير المشروع بالأسلحة في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، بما في ذلك القادمة من الخارج، ولا يسعهم إلا أن يدركوا خطر وقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية وقطاع الطرق في العديد من النقاط الساخنة حول العالم".
 

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