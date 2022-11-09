التموين: صرف 50 % من مقررات شهر نوفمبر حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 50% من مقررات شهر نوفمبر الجارى، حتى الآن، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف الدفعة الثالثة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.

على جانب آخر، يكثف جهاز حماية المستهلك، الحملات الرقابية على الأسواق، للتصدى لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها أو زيادة أسعار المنتجات بدون مبررات وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأى مخالفات، وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل مجموعات عمل ولجان للمرور على المحلات التجارية، ومتابعة ضخ السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين.