اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين تحظر التعامل مع الموردين غير المسجلين فى البورصة المصرية للسلع

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:11 م
التموين تحظر التعامل مع الموردين غير المسجلين فى البورصة المصرية للسلع سلع تموينية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فى ضوء القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2022 بالتزام الهيئة العامة للسلع التموينية بإجراء عمليات الشراء للسلع الرئيسية من خلال منظومة التداول بالبورصة المصرية للسلع وفقا للقوانين واللوائح المقررة في هذا الشأن فإنه اعتبارا من أول نوفمبر 2022 يحظر على الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد مع الموردين إلا إذا كانوا من المسجلين في عضوية البورصة المصرية للسلع.

وناشدت الهيئة العامة للسلع التموينية كافة الموردين المتعاملين مع الهيئة بالتسجبل بعضوية البورصة المصرية للسلع، كما يشترط على الموردين الجدد أيضا التسجيل بعضوية البورصة المصرية للسلع، وسيتم اعتبارا ذلك أحد اشتراطات التسجيل بسجل موردي الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتطرح وزارة  التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأرز الأبيض في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في مختلف المحافظات بسعر 10.5 جنيه لكيلو الأرز الأبيض المستورد  و12 جنيها لكيلو الأرز الأبيض البلدى السائب و15 جنيها لكيلو الأرز البلدى المعبأ ذات جودة عالية، بجانب زيادة ضخ منتجات اللحوم الطازجة السودانى بسعر 115 جنيها للكيلو والمجمدة بسعر 79 جنيها بجانب أيضا طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بنفس المنتجات في الأسواق الأخرى.


التموين

توريد السلع الغذائية

البورصة المصرية للسلع

السلع الغذائية

مخزون السلع الغذائية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

"التموين" تطرح كميات كبيرة من الأرز الأبيض بأسعار تتراوح بين 10.5 و15 جنيها للكيلو.. ولحوم سودانية طازجة بسعر 115 جنيها.. وتوفير 31 سلعة على البطاقات لصرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:00 ص

التموين: صرف 50 % من مقررات شهر نوفمبر حتى الآن

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:00 ص

الأجهزة الرقابية إيد واحدة.. "حماية المستهلك" يشن حملات على مدار اليوم للتصدى لمخالفات ارتفاع الأسعار.. التموين تطلق سيارات متنقلة لطرح الأرز بسعر 12 جنيها للكيلو السائب و15 للمعبأ.. وتقارير يومية لوزير التموين

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة