التموين تحظر التعامل مع الموردين غير المسجلين فى البورصة المصرية للسلع

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فى ضوء القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2022 بالتزام الهيئة العامة للسلع التموينية بإجراء عمليات الشراء للسلع الرئيسية من خلال منظومة التداول بالبورصة المصرية للسلع وفقا للقوانين واللوائح المقررة في هذا الشأن فإنه اعتبارا من أول نوفمبر 2022 يحظر على الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد مع الموردين إلا إذا كانوا من المسجلين في عضوية البورصة المصرية للسلع.

وناشدت الهيئة العامة للسلع التموينية كافة الموردين المتعاملين مع الهيئة بالتسجبل بعضوية البورصة المصرية للسلع، كما يشترط على الموردين الجدد أيضا التسجيل بعضوية البورصة المصرية للسلع، وسيتم اعتبارا ذلك أحد اشتراطات التسجيل بسجل موردي الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأرز الأبيض في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في مختلف المحافظات بسعر 10.5 جنيه لكيلو الأرز الأبيض المستورد و12 جنيها لكيلو الأرز الأبيض البلدى السائب و15 جنيها لكيلو الأرز البلدى المعبأ ذات جودة عالية، بجانب زيادة ضخ منتجات اللحوم الطازجة السودانى بسعر 115 جنيها للكيلو والمجمدة بسعر 79 جنيها بجانب أيضا طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بنفس المنتجات في الأسواق الأخرى.