اليوم السابع
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الأوقاف: توزيع 481 طنًا من لحوم صكوك الإطعام والأضاحى بالمحافظات

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:00 ص
الأوقاف: توزيع 481 طنًا من لحوم صكوك الإطعام والأضاحى بالمحافظات لحوم صكوك الأضاحى والإطعام - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة الأوقاف، الانتهاء من توزع 481 طنًا من لحوم صكوك الإطعام والأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة " حق الوطن " التى أطلقتها وزارة الأوقاف.
 
 
وانطلقت الجمعة الماضية، وحتى الخميس 10 نوفمبر عملية توزيع 50 طنًّا من اللحوم الدفعة السادسة عشرة، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية: "القاهرة- الإسكندرية-الجيزة- الغربية- بني سويف- البحيرة- المنيا- أسيوط- الدقهلية- الفيوم- القليوبية- سوهاج- الشرقية- المنوفية- كفر الشيخ- الإسماعيلية- شمال سيناء- قنا - الأقصر- مرسى مطروح- السويس- بورسعيد".
 
 
وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه يتم مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعى لتوزيع لحوم الأضاحى والإطعام على مدار العام من خلال مشروعى صكوك الأضاحي والإطعام.
 
 
واستفاد من مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن أكثر من 3 ملايين و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وبلغت حصيلة مشروع صكوك أضاحي منذ إطلاقه حتى الآن (508389942) جنيهًا ، وقد تم توزيع (5424) طن لحوم أضاحي على أكثر من 5 ملايين و400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، فقد تطورت حصيلة مشروع صكوك الأضاحي وكميات اللحوم التي تم توزيعها منذ عام 2015/ 2016 وحتى 2020/ 2021، حيث تم توزيع 1453 طن لحوم عام 2020 /2021 بتكلفة بلغت 142.5 مليون جنيه، بينما تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه عام 2019/ 2020، فيما تم توزيع 1105 أطنان لحوم عام 2018 /2019 بتكلفة بلغت 105 مليون جنيه، بينما تم توزيع 678 طن لحوم عام 2017/ 2018 بتكلفة بلغت 64.4 مليون جنيه، في حين تم توزيع 550 طن لحوم عام 2016 /2017 بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، كما تم توزيع 438 طن لحوم عام 2015/ 2016 بتكلفة بلغت 30.4 مليون جنيه.

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