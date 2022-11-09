الأمم المتحدة تبحث صفقة الحبوب الأوكرانية مع وفد روسي في جنيف الخميس

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، الأربعاء، إن كبار مسؤولي الأمم المتحدة سيلتقون وفداً روسياً رفيع المستوى في جنيف، الخميس، لمناقشة صفقة الحبوب الأوكرانية.

وكانت قد قالت وزارة الخارجية الروسية، فى وقت سابق من يوم الأربعاء، إنها "لا تشهد إحراز أي تقدم حتى الآن بشأن تيسير صادراتها من الأسمدة والحبوب، وهو جزء من اتفاق صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، تعتبرها موسكو أساسية لتمديد المبادرة إلى ما بعد الأسبوع المقبل".