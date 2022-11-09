اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 08:54 م
أكرم القصاص
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الأمم المتحدة تبحث صفقة الحبوب الأوكرانية مع وفد روسي في جنيف الخميس

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 08:15 م
الأمم المتحدة تبحث صفقة الحبوب الأوكرانية مع وفد روسي في جنيف الخميس الأمم المتحدة
وكالات

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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، الأربعاء، إن كبار مسؤولي الأمم المتحدة سيلتقون وفداً روسياً رفيع المستوى في جنيف، الخميس، لمناقشة صفقة الحبوب الأوكرانية.

وكانت قد قالت وزارة الخارجية الروسية، فى وقت سابق من يوم الأربعاء، إنها "لا تشهد إحراز أي تقدم حتى الآن بشأن تيسير صادراتها من الأسمدة والحبوب، وهو جزء من اتفاق صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، تعتبرها موسكو أساسية لتمديد المبادرة إلى ما بعد الأسبوع المقبل".


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضعان عقبات أمام الصادرات الروسية.

وأضافت أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستمدد مشاركتها في المبادرة.

 
 

 


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