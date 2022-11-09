الأقمار الصناعية: فرص أمطار خفيفة على شمال البلاد قد تمتد إلى القاهرة الكبرى

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، حيث إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.