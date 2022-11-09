اليوم السابع
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احتجاز رجل ألقى البيض على الملك تشارلز..فيديو وصور

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:42 م
احتجاز رجل ألقى البيض على الملك تشارلز..فيديو وصور الملك تشارلز
كتبت : شيماء عبد المنعم

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أُلقي القبض على رجل، بعد إلقائه بيضا على ملك بريطانيا تشارلز وزوجته كاميلا أثناء تحيتهما لحشد في شمال إنجلترا، وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي 4 بيضات تتطاير أمام الملك البريطاني وزوجته قبل أن تتكسر على الأرض لدى وصولهما لحضور مناسبة في يورك، وبدا أنهما لم يتأثرا بالحادث واستمرا فى تحية الناس.

Footage caught the moment eggs flew by King Charles as he was greeted city leaders in the centre of York this morning

واندفع أفراد الشرطة لجر متظاهر كان يهتف بشعارات، وسخر منه آخرون في الحشد وهتفوا: "حفظ الله الملك".

The protester shouted 'this country was built on the blood of slaves' before he was carried away by police into a waiting van

ويقوم تشارلز، الذي اعتلى العرش في سبتمبر بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث، بجولة تستغرق يومين فى شمال إنجلترا.

وكان قد أُلقي بيض أيضا على سيارة إليزابيث الملكية هذا العام في أثناء زيارتها لنوتنجهام بوسط إنجلترا، كما ألقى متظاهرون مناهضون لبريطانيا البيض على تشارلز خلال جولة في وسط دبلن في عام 1995.

 

وكانت قد قالت قالت صحيفة صنداى تايمز، إن دوق يورك الأمير اندرو "ضائع تماما ومكتئب جدا" بعد أن اخبره الملك تشارلز الثالث أنه لن يعود إلى مهامه العامة أبدًا.

 

 

وبحسب ما ورد قيل للأمير أندرو إنه نُفى نهائيًا من الحياة العامة بصفته ملكًا عاملًا خلال اجتماع خاص مع شقيقه الأكبر، قبل أيام من وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من أندرو قولها إنه خرج من الاجتماع "عاطفيًا" حيث تبددت آماله فى استئناف أدواره السابقة.

 

تراجع أندرو عن واجباته الملكية فى عام 2019 وسط تدقيق فى علاقته مع جيفرى إبستين، وجردت الملكة الراحلة الدوق من ألقابه العسكرية ورعايته الملكية بسبب قضية الانتهاك الجنسى المدنى التى رفعتها ضده فيرجينيا جوفري.

 

وفقًا لصحيفة The Mail on Sunday، عُقد اجتماع بين أندرو والملك فى عقار بيركال التابع للأخير فى أبردينشاير، وقال مصدر إن الدوق كان يعتقد أنه "لا يزال ذا قيمة" بصفته أحد أفراد العائلة المالكة على الرغم من صلاته بإبستين.

 

وقالت الصحيفة أن الاحتماع الذى دار بين تشارلز واندرو اخبر فيه الأمير شقيقه الأصغر انه يمكنه أن ينطلق ويعيش حياة طيبة لكن حياته العامة كملك "انتهت" وقال تشارلز له: "عليك تقبل ذلك"

 

لم يسمح للدوق بارتداء الزى العسكرى فى معظم المناسبات الاحتفالية خلال فترة الحداد على الملكة بعد وفاتها فى 8 سبتمبر وكأعضاء غير عاملين فى العائلة المالكة، ارتدى هو ودوق ساسكس بدلات الصباح خلال موكب الجنازة الذى نقل نعش الملكة إلى وستمنستر أبى فى 19 سبتمبر.

 

وقالت الصحيفة إن أندرو "تحول إلى البكاء" بعد أن قيل له إنه مُنع من ارتداء الزى العسكرى فى الجنازة، وأضاف المصدر أن الدوق أصبح "منعزلا افتراضيا" وليس لديه "فكرة عما يخبئه المستقبل وليس لديه خطط حقيقية".

 

بيض

الملك تشارلز

الملكة كاميلا



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