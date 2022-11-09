إعادة الانتخابات بولاية جورجيا الأمريكية على مقعد مجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا

أعلنت سلطات الانتخابات بولاية جورجيا فى الولايات المتحدة إعادة الانتخابات على مقعد مجلس الشيوخ فى 6 ديسمبر المقبل، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وحتى الآن، شهدت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي العديد من المفارقات، حيث فازت المرشحة الديمقراطية مورا هيلي بمنصب حاكم ولاية ماساشوستس، لتكون بذلك أول مثلية جنس تتقلد هذا المنصب، فيما فازت الجمهورية سارة هاكابي ساندرز بمنصب حاكم أركنسو، لتكون أول سيدة تحكم هذه الولاية، بخلاف أنها ابنة الحاكم السابق مايك هاكابي ، لتكون بذلك أول ابنة تشغل منصب ابيها في تاريخ اركانسو.

واحتفظ الجمهوري العجوز تشاك جراسلي 89 عاماً بمقعده في ولاية أيوا منذ 1981، بفوزه بالمنصب للمرة الثامنة، ليصبح عضواً في مجلس الشيوخ تنتهي ولايته وهو في عمر 95 عاماً، فيما فاز الديمقراطى ويس مور بانتخابات حاكم ولاية ميريلاند، ليكون بذلك أول حاكم من أصل أفريقى للولاية.

وتشكل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أهمية بالغة، حيث ستعكس ملامح السياسات الأمريكية خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما تمهد طريق أحد الحزبين الديمقراطي والجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة والمقررة 2024.

ومساء الثلاثاء، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن فوز الجمهوريين سيضعف من المؤسسات الديمقراطية داخل الولايات المتحدة ، مشيراً إلى أن معركة مجلس الشيوخ ستكون صعبة للغاية. وقال بايدن إن أولوية الجمهوريين في الكونجرس ستكون إلغاء قانون خفض التضخم وهذا سيزيد الأسعار.