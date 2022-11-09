اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 10:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إعادة الانتخابات بولاية جورجيا الأمريكية على مقعد مجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:26 م
إعادة الانتخابات بولاية جورجيا الأمريكية على مقعد مجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا الكونجرس - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات الانتخابات بولاية جورجيا فى الولايات المتحدة إعادة الانتخابات على مقعد مجلس الشيوخ فى 6 ديسمبر المقبل، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وحتى الآن، شهدت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي العديد من المفارقات، حيث فازت المرشحة الديمقراطية مورا هيلي بمنصب حاكم ولاية ماساشوستس، لتكون بذلك أول مثلية جنس تتقلد هذا المنصب، فيما فازت الجمهورية سارة هاكابي ساندرز بمنصب حاكم أركنسو، لتكون أول سيدة تحكم هذه الولاية، بخلاف أنها ابنة الحاكم السابق مايك هاكابي ، لتكون بذلك أول ابنة تشغل منصب ابيها في تاريخ اركانسو.

واحتفظ الجمهوري العجوز تشاك جراسلي 89 عاماً بمقعده في ولاية أيوا منذ 1981، بفوزه بالمنصب للمرة الثامنة، ليصبح عضواً في مجلس الشيوخ تنتهي ولايته وهو في عمر 95 عاماً، فيما فاز الديمقراطى ويس مور بانتخابات حاكم ولاية ميريلاند، ليكون بذلك أول حاكم من أصل أفريقى للولاية.
 
وتشكل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أهمية بالغة، حيث ستعكس ملامح السياسات الأمريكية خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما تمهد طريق أحد الحزبين الديمقراطي والجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة والمقررة 2024.
 
ومساء الثلاثاء، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن فوز الجمهوريين سيضعف من المؤسسات الديمقراطية داخل الولايات المتحدة ، مشيراً إلى أن معركة مجلس الشيوخ ستكون صعبة للغاية. وقال بايدن إن أولوية الجمهوريين في الكونجرس ستكون إلغاء قانون خفض التضخم وهذا سيزيد الأسعار.

الكونجرس الأمريكي

انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي

انتخابات التجديد النصفي

التجديد النصفي للكونجرس

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس النواب

مجلس النواب الأمريكي

نانسي بيلوسي

دونالد ترامب

جو بايدن

الحزب الديمقراطي

الحزب الجمهوري

اخبار أمريكا

كابيتول



الموضوعات المتعلقة

"القاهرة الإخبارية" تناقش انتخابات التجديد النصفى للكونجرس.. مراسل القناة: الجمهوريون يتفوقون.. والساعات الأخيرة قد تشهد مفاجآت.. وخبراء يكشفون: السياسات الخاطئة لبايدن أدت إلى الاستقطاب الحاد فى الانتخابات

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 07:30 م

مراسل القاهرة الإخبارية: الجمهوريون يتفوقون بانتخابات الكونجرس.. والساعات الأخيرة قد تشهد مفاجآت

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 07:26 م

تزامناً مع انتخابات الكونجرس.. أغرب أماكن التصويت بأمريكا منها صالون تجميل

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 07:00 م

ملامح الكونجرس الأمريكى الجديد بعد فرز 70% من الأصوات.. سيطرة جمهورية على مجلس النواب ومعركة شرسة للديمقراطيين للفوز بأغلبية "الشيوخ".. وزعيم الجمهوريين بـ"النواب": بيلوسى انضمت للأقلية.. وحققنا مكاسب تاريخية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة