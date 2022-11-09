اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:08 م
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إصابة 7 أطفال فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات بوادى الريان

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:09 م
إصابة 7 أطفال فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات بوادى الريان إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 7 أطفال فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات، بالطريق السياحى بدخلة وادى الريان، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى وولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا، بوقوع حادث، انقلاب اتوبيس سياحى كبير، بالطريق السياحي، دخلة وادى الريان.

على الفور انتقلت، قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أطفال بجروح بسيطة، وإصابة طفل بكسر فى الساق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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