اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:57 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادثى طريق بالمنيا

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:48 م
إصابة 6 أشخاص فى حادثى طريق بالمنيا تصادم سيارتين -أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أصيب 6 أشخاص فى حادثي طريق بمحافظة المنيا، وتحرر عنهما المحاضر اللازمة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حوادث طرق بنطاق المحافظة، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، حيث شهد الطريق الدائري أمام قرية بني احمد تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العام، كما أصيب شخص إثر حادث انقلاب تروسيكل بين قرية الشيخ مبارك ومدينة أبو قرقاص .

تم نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج وتحرر محاضر بالواقعتين وتم احالتها للنيابه العامة لتباشر التحقيق.


مديرية الامن

ادارة المرور

حوادث طرق

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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