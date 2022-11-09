إصابة عامل بحالة تسمم عقب تناوله سم فئران بطريق الخطأ دون غسل يديه بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى عاملا يبلغ من العمر 21 سنة مصابا بحالة إعياء إدعاء تناول مادة فسفورية عبارة عن سم فئران عن طريق الخطأ بمنزله دائرة قسم أول سوهاج تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد إصابة عامل بحالة تسمم عقب تناوله مادة سامة بطريق لخطأ بدائرة القسم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أسامة طنطاوى مفتش مباحث المركز والرائد إسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول سوهاج بوصول المدعو م ص ا م 21 سنة عامل ويقيم دائرة القسم مصابًا " حالة إعياء " إدعاء تناول مادة فسفورية"

وبسؤال شقيقه المدعو علاء ص ا م 33 سنة سائق ويقيم بذات الناحية قيام شقيقه المذكور بوضع سم فئران على وجبة طعام وتناولها بطريق الخطأ مما أدى لإصابته وأضاف بأنه يعانى من التهاب كبدى وبائى وكهرباء زائدة بالمخ ونفى الشبهه الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة والتى تولت التحقيق.