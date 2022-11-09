اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أيرلندا تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:26 م
أيرلندا تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، اليوم الأربعاء، إن أيرلندا تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت.


وقال كوفيني - وفقًا لتصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - : "أوكرانيا تقاتل في الوقت الراهن من أجل بقائها ضد قوة عسكرية عظمى، ولذا يجب دعمها في مساعيها الرامية للحضول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، بدلاً من مجرد منحها العضوية الجزئية أو اتفاقية الجوار". 


وأشار وزير الخارجية الأيرلندي إلى أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يستفيد من انضمام الدول أخرى له.


جدير بالذكر أن نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، أولجا ستيفانيشينا، قد صرحت أول أمس الأحد بأن البلاد تعتزم استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2024.


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