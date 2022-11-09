أمريكا تطالب بالوصول المنتظم لجميع مواطنيها المحتجزين في روسيا

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طالبت وزارة الخارجية الأمريكية بإمكانية الوصول المنتظم إلى جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين -في بيان نشر على موقع الوزارة اليوم الأربعاء- "بعد محاكمة صورية والحكم الجائر على بريتني جرينر، تقوم موسكو بنقلها من سجن في موسكو إلى مستعمرة جزائية نائية، إنه ظلم آخر مرتبط باحتجازها الجائر والظلم المستمر".



وأضاف "بينما نعمل على تأمين الإفراج عن بريتني جرينر، نتوقع من السلطات الروسية تزويد مسؤولي سفارتنا بإمكانية الوصول المنتظم إلى جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا، بما في ذلك بريتني، فهو واجبهم. يُعد ضمان صحة ورفاهية المواطنين الأمريكيين المحتجزين في روسيا أولوية، وسنواصل الضغط من أجل معاملة عادلة وشفافة لهم جميعًا".



وتابع -في ختام بيانه- "قلوبنا مع بريتني جرينر وبول ويلان، بالإضافة إلى عائلاتهم وأصدقائهم ومؤيديهم، الذين لا يزالون جميعًا يعانون من قرار روسيا باحتجاز المواطنين الأمريكيين بشكل غير قانوني. نواصل العمل بلا هوادة لإعادتهم إلى الوطن. أنا أركز على القيام بذلك، كما هو الحال بالنسبة للكثيرين في الوزارة، لن نهدأ حتى يتم لم شملهم مع أحبائهم".