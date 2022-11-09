أطعمة ومشروبات لتقليل متاعب الدورة الشهرية.. أبرزها الزنجبيل

كتبت ميرفت رشاد

يصاحب الحيض ، مجموعة من التغييرات الأخرى في الجسم التي تجد الكثيرات صعوبة في التعامل معها، يمكن أن تتراوح هذه من تقلصات في البطن ، ومشاكل في الأمعاء إلى التعب وتقلب المزاج، الانتفاخ هو مشكلة أخرى تحدث عادة قبل أن تبدأ دورتك الشهرية، خلال هذا الوقت، تعاني العديد من النساء من شعور مستمر بالثقل في البطن بينما تشعر أجزاء أخرى من الجسم أيضًا بالشد أو الانتفاخ هو أحد الأعراض المبكرة للحيض وعادة ما يخف بعد أيام قليلة من بدء الدورة الشهرية، جربى هذه العلاجات لتقليل الأعراض وفقا لما نشره موقع " ndtv".

قالت أخصائية التغذية لوفنيت باترا، إن هذا الانتفاخ بسبب التغيرات في مستويات هرمون البروجسترون والإستروجين في الجسم، موضحة أن هذا التغيير يتسبب في احتفاظ الجسم بكمية أكبر من الماء والأملاح أكثر من المعتاد بسبب تورم الخلايا والشعور بالانتفاخ.

أفضل الأطعمة يمكن أن تساعد في تقليل انتفاخ الدورة الشهرية.



1. الزنجبيل



الزنجبيل "أحد أفضل الأطعمة لانتفاخ الدورة الشهرية"، تحتوي هذه العشبة على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد استهلاكها خلال فترات على تهدئة آلام العضلات.

2. الكارى



الكارى هو طعام مفيد آخر يجب تناوله أثناء الحيض، يحتوي على مركب يسمى الثيمول ، والذي لا يمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ فحسب ، بل يخفف أيضًا من التقلصات.

3. بذور الشمر



بينما تشتهر بذور الشمر برائحتها وطعمها المنعش، إلا أنها مفيدة جدًا للجهاز الهضمي، يحتوي على مركب يميل إلى إرخاء الممر في الجهاز الهضمي مما يسمح بمرور الغاز ويمنع الانتفاخ.

4. الموز



يحتوي الموز على نسبة عالية من فيتامين ب 6 وغني أيضًا بالبوتاسيوم ، تمنع الفاكهة احتباس الماء في الجسم وبالتالي تخفف الانتفاخ وتوفر الراحة من التشنجات، وأوضحت خبيرة التغذية أن البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد في طرد الصوديوم من الكلى مما يخفض ضغط الدم ويخفف الانتفاخ.