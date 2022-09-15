إزاى تقللى من آلام الدورة الشهرية بطرق طبيعية

كتبت نهير عبد النبى

من الشائع الشعور بعدم الراحة حول البطن وأسفل الظهر والفخذين أثناء فترة الحيض، فخلال دورتك الشهرية تنقبض عضلات رحمك وتسترخى للمساعدة فى التخلص من البطانة المبنية فى بعض الأحيان ستشعر بتشنجات، ما يعنى أن عضلاتك تعمل، وقد يعانى بعض الأشخاص أيضًا من"غثيان، الصداع، إسهال".

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن الأطباء غير متأكدين من سبب معاناة بعض النساء فى فترة الحيض من أعراض مؤلمة والبعض الآخر لا يعانى منها تتضمن بعض العوامل المرتبطة بألم أكثر حدة ما يلى:

- وجود تدفق طمث غزير

- إنجاب طفلك الأول

- أن يكون عمرك أقل من 20 عامًا أو فى بداية دورتك الشهرية

- وجود إفراط فى الإنتاج أو حساسية للبروستاجلاندين، وهو نوع من المركبات في الجسم يؤثر على رحمك

- زيادات فى الرحم

- الانتباذ البطاني الرحمي (نمو غير طبيعي لأنسجة الرحم)

- استخدام وسائل منع الحمل

بالنسبة للتشنجات الخفيفة إلى المؤقتة يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية في توفير الراحة ومن الممكن تخفيف الألم عن طريق :

تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC)

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) هي الشكل الأساسي الذي يصرف دون وصفة طبية (OTC) لتسكين الآلام الموصى به لآلام الدورة الشهرية ونزيف الحيض الغزير.

- تطبيق الحرارة

قد يؤدي استخدام الحرارة على البطن وأسفل الظهر إلى تخفيف الألم، فالعلاج الحراري (عادة ما تكون رقعة أو عبوة حرارية) كان فعالا في علاج آلام الدورة الشهرية مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.

إذا لم يكن لديك زجاجة ماء ساخن أو وسادة تدفئة ، خذ حمامًا دافئًا أو استخدم منشفة ساخنة. أو يمكنك صنع وسادة التدفئة الخاصة بك.

- التدليك بالزيوت العطرية

يمكن أن يساعد العلاج بالتدليك لمدة 20 دقيقة ويتضمن العلاج بالتدليك للحيض الضغط على نقاط محددة بينما تتحرك يدا المعالج حول البطن والجانب والظهر قد يكون لإضافة الزيوت الأساسية لأسلوب العلاج بالروائح للتدليك فوائد إضافية.

- تجنب بعض الأطعمة

أثناء الحيض، من الجيد تجنب الأطعمة التي تسبب الانتفاخ واحتباس الماء ومنها..

- الأطعمة الدسمة

- المشروبات الغازية

- الكافيين

- الأطعمة المالحة

يمكن أن يساعد التقليل من هذه الأطعمة أو الاستغناء عنها في تخفيف التقلصات وتقليل التوتر، جربى الزنجبيل المهدئ أو النعناع أو الماء الساخن المنكه بالليمون بدلاً من ذلك، إذا كنت بحاجة إلى محلول من السكر، تناول وجبة خفيفة من الفواكه مثل الفراولة أو التوت.

- إضافة الأعشاب إلى نظامك الغذائي

تحتوى هذه العلاجات العشبية على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للتشنج يمكن أن تقلل من تقلصات العضلات والتورم المصاحب لآلام الدورة الشهرية.