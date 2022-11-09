أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-11-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-11-2022.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، دلتا للطباعة والتغليف، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ليسيكو مصر.

البورصة تربح 16.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 16.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 778.061 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 346.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.6 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.62%، والعرب على 8.14%، واستحوذت المؤسسات على 37.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 92.8 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 54.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 843.6 ألف جنيه، 47.1 مليون جنيه، 100.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 11781 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 14077 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 4816 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3406 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1231 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 13.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.60%.

- البنك التجاري الدولي (مصر) بسعر إغلاق 36.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.42%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 16.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.70%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 11.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.50%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.108 جنيه بنسبة تراجع بلغت 22.86%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 7.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.01%.

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 4.770 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.84%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 30.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.579 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.