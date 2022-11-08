7 حيتان أوركا تهاجم يختا ويغرقونه بالقرب من سواحل البرتغال.. فيديو وصور

ذهب أوجستين إلى مؤخرة القارب وأدرك أنه كان يمتلئ بالماء بسرعة واضطر الرجال إلى الفرار، وأطلق أفراد الطاقم نداء استغاثة وتجمعوا على الجزء العلوي من القارب أثناء غرقه على بعد حوالي 14 ميلاً غرب ميناء فيانا دو كاستيلو.

من جانبه، قال أوجستين، إنهم عندما سمعوا القارب يرتجف وضوضاء عالية في مؤخرة اليخت، أدركوا أنهم محاطون بحيتان الأوركا، ومع استمرار الهجوم، بدأ القارب في النهاية في التصدع بسبب قوة فكي الحيتان، وحدثت الحيتان القاتلة حفرة في بدن القارب 40 قدمًا.

أشار التقرير إلى أنهم لم يصابوا جميعهم بأذى وأنقذهم قارب سويدي قريب ووصل فريق بحث وإنقاذ من محطة فيانا دو كاستيلو لإنقاذهم، وكان اليخت قد أبحر في 30 أكتوبر من ميناء آكورونيا الجاليكي.

وقال أوجستين: "اعتقدنا أنهم سيلعبون بعض الوقت، ربما لن يتضرر القارب كثيرًا، هذا هو السبب في أننا لم نطلب المساعدة من الراديو في البداية، اعتقدنا أن الأمر سينتهي وسنكون قادرين على تقييم الضرر، وشاهد الرجال القارب يغرق أثناء إنقاذهم وتوجهوا إلى ميناء بوفوا دي فارزيم، وجميع أفراد الطاقم موجودون الآن في بورتو لبضعة أيام".

يعد هذا أحدث هجوم من نوع حيتان الأوركا على قارب إبحار قبالة سواحل البرتغال ويأتي وسط زيادة في التفاعلات مع الحيتان القاتلة، ففي أغسطس، ورد أن زورقين غرقهما حيتان الأوركا قبالة سواحل البرتغال.