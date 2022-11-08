63 متحدثا من الزعماء باليوم الثانى للقمة الرئاسية فى cop27.. إنفوجراف

لليوم الثانى تتواصل فعاليات الشق الرئاسى من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ، بمشاركة قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية.

ويشهد ثانى أيام القمة الرئاسية، اليوم الثلاثاء، إلقاء 63 متحدثا من القادة والزعماء، بياناتهم حول تغير المناخ، ونستعرض أسماءهم فى هذا الإنفوجراف:



63 متحدثا من الزعماء باليوم الثانى للقمة الرئاسية فى cop27

المتحدثون من 10:30 لـ12:30.. جاستون براون رئيس وزراء أنتيجوا

ماكى سال رئيس السنغال

ألار كاريس رئيس إستونيا

أندريه دودا رئيس بولندا

إيمرسون دامبودزو رئيس زمبابوى

فيليكس أنطوان تشيلومبو رئيس الكونغو

موكويتسى إريك ماسيسى رئيس بوتسوانا

خوريلسوخ أوخنا رئيس منغوليا

رانيل ويكرمسينج رئيس سريلانكا

حاج جوتفريد جينجوب رئيس ناميبيا

إيفرست ندايشيمى رئيس بوروندى



المتحدثون فى قمة المناخ من 1030 لـ1230

إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا

عثمان غزالى رئيس جزر القمر

رومين جورجيف راديف رئيس بلغاريا

محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى

لازاروس مكارثى شاكويرا رئيس ملاوى

محمد إدريس ديبى رئيس تشاد

ألكسندر فان دير بيلين رئيس النمسا

ديفيد دبليو بانويلو رئيس ميكرونيزيا

إمام على رحمن رئيس طاجيكستان

نانا أدو دانكوا أكوفو أدو رئيس غانا

فاهاجن خاتشاتوريان رئيس أرمينيا

بول كاجامى رئيس رواندا



المتحدثون بقمة المناخ من 1030 لـ1230



من 1:00 حتى نهاية القمة الرئاسية.. نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

جيتاناس نوسودا رئيس ليتوانيا

خوسيه ماريا نيفيس رئيس كابو فيردى

إيسوزيمنا جناسينجبى رئيس توجو

جورج مانه ويا رئيس ليبيريا

تشاندريكابيرساد سانتوكى رئيس سورينام

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية

شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبى

سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا

أندرى نيرينا راجولينا رئيس مدغشقر

لويس ألبرتو أرسى رئيس بوليفيا

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالى للسودان

ميا أمور موتلى رئيسة وزراء بربادوس



من 1 حتى نهاية القمة الرئاسية

فيليب ديفيس رئيس وزراء جزر البهاما

كوسيا ناتانو رئيس وزراء توفالو

ديكون ميتشل رئيس وزراء جرينادا

روبرت أبيلا رئيس وزراء مالطة

مارك روته رئيس وزراء هولندا

بيتر فيالا رئيس وزراء التشيك

بيترو بارولين وزير دولة الفاتيكان

جوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج

ألكسندر دى كرو رئيس وزراء بلجيكا

مارك براون رئيس وزراء جزر كوك

أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا

شهباز شريف رئيس وزراء باكستان

كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان



المتحدثون من 1 حتى نهاية القمة الرئاسية

إيراكلى جاريباشفيلى رئيس وزراء جورجيا

كليوباس دلامينى رئيس وزراء إيسواتينى

نجيب ميقاتى رئيس وزراء لبنان

كزافييه بيتيل رئيس وزراء لكسمبرج

ميشال مارتن رئيس وزراء أيرلندا

أبى أحمد على رئيس وزراء إثيوبيا

بيير دارتوت رئيس وزراء موناكو

أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال

كزافييه إسبوت زامورا رئيس وزراء أندورا

نجلاء بودن رمضان رئيسة وزراء تونس

إيدى راما رئيس وزراء ألبانيا

ناتاليا جافريليتو رئيسة وزراء مولدوفا

ميت فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك

صالح كبزابو رئيس وزراء تشاد