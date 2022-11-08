وسائل إعلام روسية: بوتين لن يشارك بقمة العشرين فى بالى

وكالات

أفادت وسائل إعلام روسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر "قمة العشرين" في منتجع بالي في إندونيسيا.

وحسب موقع سكاى نيوز، قال مصدر مقرب من الرئاسة الروسية، إن "بوتين لن يذهب إلى قمة العشرين في بالي"، مضيفة أن "وزير الخارجية سيرجي لافروف سينوب عنه خلال أعمال القمة".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، قال يوم الأحد الماضي إنه سيتم الإعلان عن قرار بوتين بشأن المشاركة في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر المقبل في الجزيرة الإندونيسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "سنبلغكم جميعا عند اتخاذ القرار" بشأن الرحلة إلى قمة مجموعة العشرين، مضيفا "سنعلن خلال الأسبوع عن قرار الرئيس فلاديمير بوتين بشأن مشاركته أو عدمها في القمة.

يذكر أن بوتين كشف، في أواخر أكتوبر الماضي، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في قمتي "مجموعة العشرين" و"منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ’آبيك‘" المقبلتين خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتنعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ‏والمحيط الهادئ "آبيك"، في تايلاند يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، وتترأس تايلاند المنتدى لعام 2022، كما تستضيف جميع فعالياته، بما فيها الفعالية الرئيسية، قمة زعماء اقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ.