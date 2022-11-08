"مياه سوهاج" تستعرض خطة إحلال وتجديد الشبكات بقيمة 92 مليون جنيه

وأوضح اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج، أن خطة الإحلال والتجديد تستهدف تغير خطوط المياه الاسبستوس القديمة بخطوط جديدة بلاستيكية وتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى ومد خدمات الصرف الصحى للمناطق المحرومة والمستجدة.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، أنه جارى أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من المراكز بالمحافظة، وأن الأعمال تشمل إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمركز طهطا بقيمة 10.2 مليون جنيه بشوارع أحمد عنبر وبورسعيد وصلاح سالم وفريد سمعان والجنينة وخليل الجلب وشارعى النوايب وعبد الحميد سعيد بساحل طهطا وانه بلغت نسبة التنفيذ 70% وكذلك رفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بقرى مركز ساقلتة بقيمة 7.6 مليون جنيه والتى تشمل إحلال وتجديد خطي طرد قطر 8 بوصة و 12 بوصة لمحطة مياه الطوايل النقالي وانه بلغت نسبة التنفيذ 85% وكذلك أعمال الاحلال والتجديد بمركز المنشاة بشارع الجبانة وشارع البحر بقيمة 538 ألف جنيه وانه بلغت نسبة التنفيذ 5%، هذا بالإضافة الى إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز اخميم بقيمة 13.8 مليون جنيه بمناطق أبو بكر والتامينات والادارة التعليمية وناصر الزراعى وسيدى كمال الدين وبنك القرية القديم وانه بلغت نسبة التنفيذ 30% كما أنه جارى أعمال الإحلال والتجديد بمركز ومدينة سوهاج بمناطق نجع ابو شجرة وقرية الصلعا وقرية اولاد عزاز بقيمة 38.1 جنيه وانه بلغت نسب التنفيذ 51%.

وأوضح أنه جارى أعمال الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى بمراكز طهطا وسوهاج وأخميم بقيمة 13.7 مليون جنيه، وأن الأعمال الجارى تنفيذها بمركز طهطا فى شارع الأربعين بالشيخ عبد الله وشارع العزاب وتفرعاته وشارع الصابرين بطريق بنهو وشارع متولى الشعراوى وتفرعاته وشارع شل وشارع ترعة الحرافشة المتفرع من صلاح سالم هذا بالإضافة الى تدعيم شبكات الصرف الصحى بجى غرب ومد استكمال شبكات الصرف الصحى للمناطق المحرومة والمستجدة بمركز أخميم وأنه بلغت نسب التنفيذ لاعمال الصرف الصحى 12%، هذا بالإضافة الى مد خدمة الصرف الصحى للمناطق المستجدة بقريتى الشيخ مكرم وتونس بقيمة 1.8 مليون جنيه وإحلال وتجديد شبكات انحدار الصرف الصحى والتى تمتد من شارع 16 حتى محطة رفع صرف صحى رقم 3 بشارع التحرير بطول 560 متر قطر 500 ملى بتكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليون جنيه.

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أنه جارى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 92 مليون جنيه، والتى من المقرر الانتهاء منها فى مارس 2023، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج، والتى تستهدف الارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين.