مواطنة من كفر الشيخ: شكرا للرئيس السيسى على المشروعات القومية.. مصر بقت قد الدنيا

كفر الشيخ- محمد سليمان

قالت الدكتورة وعد عصام، نائب رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إنشاء المشروعات القومية منها العاصمة الإدارية وبركة غليون، مؤكدة أن شباب كفر الشيخ أطلق حملة في حب مصر لزيارة وإبراز المشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضافت وعد عصام، أنه سيتم إبراز تلك المشروعات المتعددة، مشيرة إلى أن الجمهورية الجديدة تميزت بإنشاء 3 محطات كهرباء منها محطة كهرباء البرلس، ومشروعات الطرق والكباري والاهتمام بذوي الهمم ، مؤكدة أنها تقدم الشكر للرئيس على ما فعله من أجل بلنا، و100 مليون مصري معاك ياريس.