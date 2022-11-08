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ممثل دولة أندورا بقمة المناخ: نوفر التمويل اللازم لمواجهة آثار التغير المناخى

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:43 م
ممثل دولة أندورا بقمة المناخ: نوفر التمويل اللازم لمواجهة آثار التغير المناخى ممثل دولة أندورا
كتب محمد عبد العظيم ومحمد عبد المجيد

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قال ممثل دول أندورا، إن بلاده تدعم الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوفير التمويل الأخضر للقطاعات الاقتصادية للمساهمة فى مواجهة تحديات التغير المناخى، استدامة التحرك فى دعم التمويل الأخضر.
 
وأضاف خلال كلمته فى فعاليات المائدة المستديرة "الاستثمار فى مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر"، ضمن قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ حاليا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "التحول في مجال الطاقة أحد أولويات بلادي.. ونضعها في الاعتبار بشكل كبير.. من خلال تحديد أفضل الطرق والممارسات في استخدام الهيدروجين الأخضر".
 
 

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