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مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 97 رحلة طيران دولية تقل 15 ألف راكب

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:52 ص
مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 97 رحلة طيران دولية تقل 15 ألف راكب مطار الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، 97 رحلة طيران دولية، تقل على متنها 15 ألف سائح من جنسيات محتلفة أغلبها أوروبية، وذلك ضمن البدايات المبشرة للموسم السياحى الشتوي.
 
وتصدرت الرحلات السياحية الألمانية أكبر رحلات الطيران وصولا اليوم الإثنين، حيث تليها الجنسية الإنجليزية وعدد من الجنسيات الأوروبية المختلفة التي تصل إلي مدينة الغردقة لقضاء إجازتهم علي شواطئ الغردقة.

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 15 رحلة طيران دولية ضمن 113 رحلة يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول للسياح لقضاء إجازتهم فى فنادق البحر الأحمر.

وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 3 رحلات من إيطاليا، و3 من المانيا، ورحلة من دولة ملدوفا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سويسرا ورحلة من هولندا وأخرى من بلجيكيا، و4 رحلات من بولندا




 


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