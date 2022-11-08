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مسئول أممى لليوم السابع: كوب 27 فرصة لمصر وأفريقيا للانخراط فى قضايا المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 07:25 م
مسئول أممى لليوم السابع: كوب 27 فرصة لمصر وأفريقيا للانخراط فى قضايا المناخ جيرمي هوبكنز مع الزميلة رباب فتحى
شرم الشيخ – رباب فتحى

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قال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر (يونيسف) إن المنظمة تؤمن بأن أزمة المناخ هى أزمة حقوق أطفال، لهذا تعكف على المشاركة بشكل فعال فى قمة المناخ كوب27 سواء على مستوى مصر أو على المستوى الدولى بل وضمان مشاركة الشباب والأطفال ونقل أصواتهم عبر تلك المنصة العالمية. 
 
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات اليوم الثالث من قمة المناخ حول انقعاد قمة المناخ فى مصر باعتبارها ممثلا عن القارة الإفريقية، أن ما نعرفه هو أن هناك مليار طفل معرضين بشكل خاص لتغير المناخ الآن وأن معظم الدول التى يعيش فيها هؤلاء الأطفال توجد فى أفريقيا. وأكد أن أفريقيا بالفعل قارة معرضة للخطر أكثر من غيرها فى الوقت الذى تعد فيه من بين أقل القارات مساهمة فى الانبعاثات الضارة وكذلك هى الأفقر.
 
جيرمي هوبكنز
جيرمي هوبكنز
وأعرب عن سعادته لانعقاد قمة المناخ فى مصر، قائلا إن "كوب27 فرصة ليس فقط لمصر للمشاركة والانخراط دوليا، بينما كذلك لإفريقيا وللمنطقة كلها، والزخم الذى تم استطاعنا توليده استعدادا للقمة سيستمر بعدها. وأتمنى نجاح جميع المفاوضات فى القمة." وأكد أن يونيسف ستكون حريصة على ضمان استمرارية الزخم بعد انتهاء القمة. 
 
 
وحول انعقاد القمة المقبلة فى المنطقة نفسها فى دولة الإمارات، قال هوبكنز إن قمم المناخ ستكون موجودة فى المنطقة على مدار 3 أعوام وهذا يعنى المزيد من الفرص للمشاركة فى قضايا تغير المناخ أكثر من أى وقت مضى. 
 
 
 

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