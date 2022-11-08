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مسئولة بشركة فرنسية لـ"اليوم السابع": لا يوجد مكان أفضل من إفريقيا لاستضافة كوب27

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:32 م
مسئولة بشركة فرنسية لـ"اليوم السابع": لا يوجد مكان أفضل من إفريقيا لاستضافة كوب27 كلير مارتن
شرم الشيخ – رباب فتحى

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قالت كلير مارتن، نائبة رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية للشحن واللوجيستيات، إن هدف مشاركتها كأحد الممثلين عن القطاع الخاص فى قمة المناخ كوب 27 هو تأسيس استراتيجية إزالة الكربون، والدعوة للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، والعمل فى الوقت نفسه على التنوع البيولوجى وحماية البيئة واستعادتها للتعويض عن انبعاثات الكربون.
 
وأضافت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27، أن استضافة مصر لقمة هذا العام، كممثل عن أفريقيا إشارة مهمة وإيجابية للغاية للمجتمع الدولى، مفادها أننا جميعا علينا مشاركة خبراتنا وسبل التمويل ومهاراتنا من أجل تحسين وضع أزمة المناخ، ولا يوجد مكان أفضل من فعل ذلك من أفريقيا، الأكثر تضررا من أزمة المناخ. 
 
وحول رسالتها لقادة العالم المجتمعين فى شرم الشيخ، دعت مارتن قادة العالم لعدم توفير طاقتهم لتغيير الوضع الحالى.
 

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