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مراقبة أمريكية لـ"اليوم السابع": شعرت بفارق تمثيل أفريقيا فى كوب 27 عن كوب 26

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:26 م
مراقبة أمريكية لـ"اليوم السابع": شعرت بفارق تمثيل أفريقيا فى كوب 27 عن كوب 26 كايتى هافلينج
شرم الشيخ – رباب فتحى

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قالت كايتى هافلينج، المدير التنفيذى لتحالف الممرضين من أجل بيئة صحية، وهى منظمة أمريكية مقرها العاصمة واشنطن، إن مشاركتها فى قمة المناخ كوب27 هدفها نقل صوت الممرضين حيث إنهم يشكلون الجزء الأكبر من القوة العاملة فى قطاع الصحة، ويقدر عددهم حول العالم بحوالى 28 مليون شخص، وأضافت أن القمة فرصة للعاملين فى القطاع بتبادل الخبرات وللعمل معا من أجل التصدى لتغير المناخ.
 
وأضافت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27، أن التعاون والعمل معا لصالح قضية واحدة مثل تغير المناخ سيكون له أثر إيجابى وحقيقى فى التغيير لاسيما فيما يتعلق بالصحة ومنع الأمراض والوقاية منها. 
 
وأكدت أن دورها هو التأكد من أن الوفود المشاركة فى التفاوض تضع الصحة فى طليعة المحدثات.
 
وحول دلالة انعقاد القمة فى مصر كممثل عن إفريقيا، قالت هافلينج إن كوب 27 هى قمة المناخ الثانية التى تحضرها وشعرت بفارق تمثيل الوفود الإفريقية فى هذه القمة مقارنة بقمة جلاسكو العام الماضى، لهذا تحمل هذه القمة أهمية خاصة لاسيما بالنسبة لقارة تتضرر أكثر من غيرها من آثار تغير المناخ. وأعربت عن سعادتها للاستماع إلى ما يريد أن يقوله الأفارقة حول هذا التحدي الضخم.
 
وبسؤالها حول الأضرار التى تسببها الدول الغنية للعالم، واستثمار دول مجموعة العشرين ومنها الولايات المتحدة فى الوقود الأحفورى بمعدلات أعلى من قبل عام 2021، قالت هافلينج إن الأمر مثير للإحباط خاصة بالنسبة لها كمواطنة أمريكية، داعية دولتها لأن تكون نموذجا وتقود العالم بالابتعاد عن الوقود الأحفورى، الذى لا يؤثر فقط على المناخ ولكن كذلك على الصحة وتلوث الهواء.
 
وأوضحت أن منظمتها تقوم بإعداد وإشراك الممرضات لضمان الصحة البيئية لجميع الناس ، والتغلب على التفاوتات في الصحة البيئية ، وشفاء مجتمعاتنا والأرض للأجيال الحالية والمستقبلية.

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