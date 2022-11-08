محمود محيى الدين عن مبادرة أسواق الكربون: يجب وضع أفريقيا فى الاعتبار.. إنفوجراف

مبادرة أسواق الكربون الأفريقية نتاج تعاون إقليمى وتسهم فى توفير التمويل اللازم لعمل المناخ بالقارة

المبادرة تتماشى مع الأولويات الخمسة لـcop27 إذ تحرص أفريقيا على التنفيذ الفعلى للمبادرة

تساهم أسواق الكربون فى تنفيذ مختلف أبعاد العمل المناخى بما فيها إجراءات التخفيف والتكيف

المبادرة تعاون إقليمى يحقق توطين العمل المناخى وتنعكس نتائجها على المزارعين والشركات الصغيرة

أسواق الكربون تشهد نموا ملحوظا على مستوى العالم إذ نمت بنسبة 31% منذ العام 2016

زاد الطلب على أرصدة الكربون بنحو 50% كما تزايد الطلب على أرصدة الكربون فى أفريقيا

من الضرورى تحقيق التوزيع العادل والشفافية فيما يتعلق بالعوائد الخاصة بأسواق الكربون

ضرورة وضع ديناميكيات اقتصاد أفريقيا فى الاعتبار لتحقيق أقصى استفادة من فرص النمو وجذب الاستثمار