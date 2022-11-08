محافظ بورسعيد يشهد عددا من الحصص الدراسية خلال تفقده انتظام سير الدراسة

بورسعيد - محمد فرج

استمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لعدد من الحصص الدراسية في مواد اللغة الإنجليزية، والتعلم النشط في اللغة العربية، خلال تفقده سير العملية التعليمية في مدرسة القناة الإعدادية بنين، كما حرص محافظ بورسعيد على الاستماع لشرح الطلاب في المواد المذكورة وتفاعلهم مع المعلمين، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من قيادات التعليم.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالمستوى المتميز للطلاب ومدى إدراكهم للمواد التعليمية والذي يبدو واضحا من خلال مشاركتهم الغعالة مع المعلمين، مؤكدًا على فخره بأبناءنا الطلاب، قادة المستقبل، متمنيا لهم أن يكونوا نماذج مشرفة لأسرهم و أوطانهم.

أكد محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك جهود متواصلة لعدم السماح باستغلال الطلاب وأولياء الأمور من قبل تجار العلم، وشدد محافظ بورسعيد على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس، مؤكدا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.