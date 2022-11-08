محافظ الشرقية يحيل المقصرين فى عملهم للتحقيق بمركزى ديرب نجم وأبو حماد

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الانضباط فى منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ شكل الأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى مختلف المنشآت الخدمية بمركزى أبو حماد وديرب نجم لمتابعة سير وانتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتى:

- عدم تواجد 24 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة الشهيد محمد أشرف بدر الإعدادية بأبو متنا التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية.

- عدم تواجد 7 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة صلاح أحمد هلال الابتدائية بالهوابر التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية.

- عدم تواجد 14 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة زنهرت للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية.

- عدم تواجد 9 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة بني جري الابتدائية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية.

- عدم تواجد 8 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة نظلة موسي الثانوية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية.

- عدم تواجد 8 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بأبو متنا التابعة لإدارة ديرب نجم.

- عدم تواجد 11 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الهوابر التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق فى المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.