ما الأدوية التي تجعلك حساسًا للشمس والحرارة؟

كتبت نهير عبد النبى

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يمكن لبعض الأدوية أن تجعل الأشخاص أكثر حساسية لأشعة الشمس أو التعرض للحرارة ولكن نادرًا ما يكون رد الفعل العكسي أو الحساسية الزائدة لأشعة الشمس أو الحرارة كما تقول سوزان فليكر مديرة الصيدلة في Mayo Clinic Health System في جنوب شرق ولاية مينيسوتا.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth لن يكون لدى كل من يتناول هذه الأدوية ردود الفعل هذه ، فهي تعتمد حقًا على كل شخص وطبيعة جسمه وبشرته ،فإن بعض الأدوية تجعل الجلد أكثر عرضة للإصابة بحروق الشمس ، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يثبط قدرة الجسم على التهدئة ، وتسجيل الحرارة والاستجابة لها ، أو البقاء رطبًا وقد يعتمد أيضًا على المدة التي كنت تتناول فيها الدواء.

"الشخص الذي يتعامل مع دواء لفترة طويلة من الوقت لن يكون لديه نفس القدر من الحساسية للحرارة ولكن إذا كنت قد بدأت للتو ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة وتحتاج إلى الاهتمام بجسمك

علامات التحذير التي يجب البحث عنها هي:

-الشعور بالاحمرار أو المظهر

-حرق الشمس بسرعة

-المعاناة من علامات التحذير من الجفاف مثل الدوخة.

-أفضل خطة للوقاية من ذلك هي اتخاذ تدابير وقائية قبل الخروج من المنزل ، بما في ذلك ارتداء قبعة واقية من الشمس - وإعادة وضعها على مدار اليوم - وارتداء ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء تغطي الجلد ، وشرب الكثير من الماء.



أهم شيء هو الاستمرار في تناول أي دواء موصوف لك.

لا تتوقف عن تناول أي دواء بشكل مفاجئ ، وخاصة الأدوية التي تستلزم وصفة طبية. وينصح الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن أدويتهم قد تسبب ردود فعل سلبية للحرارة أو أشعة الشمس للتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم حول خياراتهم.



ومن الأدوية التي تسبب الحساسية للضوء

-المضادات الحيوية

يمكن للمضادات الحيوية أن تعالج عددًا كبيرًا من الالتهابات البكتيرية ، لكنها لا تستهدف جميعًا البكتيريا نفسها.

يجب تناول بعض المضادات الحيوية في حالات عدوى معينة وتريد حقًا علاج عدوى معينة وليس مجرد تناول شيء جيد بما فيه الكفاية ، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية لعدوى معينة ، كما يشير إلى أنه إذا كانت هناك آثار جانبية ذات الصلة بحساسية الشمس ، فإنها ستكون مؤقتة.

لضمان عدم تعرضك لأي رد فعل سلبي متعلق بالشمس ، يوصي بوضع واقٍ من الشمس أثناء تناول المضادات الحيوية، تأكد من وضع الكثير من واقي الشمس الإضافي على ساعديك ويديك وعنقك ووجهك ، لأن هذا هو المكان الذي ترى فيه الحساسية للضوء تقليديًا.



- مضادات الفطريات مضادات الفطريات تشبه المضادات الحيوية ، ولكنها تستهدف العدوى الفطرية بدلاً من العدوى التي تسببها البكتيريا.

الشيء المهم هو أن تأخذ ما يصفه لك الطبيب من مضادات الفطريات والمضادات الحيوية - سيختارون الدواء الأكثر فاعلية لعلاج الكائن الحي المحدد الموجود في جسمك ستكون الحساسية من الشمس لمدة أسبوعين فقط ، لذا فإن تناول ما يصفونه سيكون أكبر شيء.



- مضادات الهيستامين تُستخدم مضادات الهيستامين لعلاج أعراض الحساسية وأحيانًا لدغات الحشرات التي تسبب رد فعل ، مثل لدغات البعوض أو لسعات النحل يتم شراؤها عادةً دون وصفة طبية ، مما يعني أن آثارها المحتملة غالبًا ما لا يتم الإبلاغ عنها للأشخاص الذين يتناولونها ، فإن مضادات الهيستامين تجفف الجسم و تمنع السوائل من الدوران في جسمك كما ينبغي.