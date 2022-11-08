للأمهات الجدد.. 4 مكونات للعناية بالبشرة يجب تجنبها أثناء الرضاعة

كتبت ميرفت رشاد

أن تصبحى أماً هى واحدة من أعظم مباهج الحياة لكنها قد تكون مرهقة عند البدء فى الرضاعة الطبيعية، فلا يمكن استخدام علاجات العناية بالبشرة، حيث يمكن أن تعرقل مثل هذه المنتجات الكيمائية عملية الرضاعة الطبيعية، حيث إن المكونات المستخدمة فيها ليست آمنة لك ولصحة طفلك، وفى هذا التقرير نستعرض قائمة بأربعة مكونات للعناية بالبشرة يجب على الأم المرضعة الابتعاد عنها، وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

الريتينول

يعتبر الريتينول، المرادف لفيتامين أ، أحد مضادات الأكسدة الموجودة فى الغالب فى العديد من منتجات العناية بالبشرة، وهو مكون بارز فى علاج فرط التصبغ ويقلل من حب الشباب مع بناء إنتاج الكولاجين، مما يوفر بشرة صحية ونضرة، ويعتبر الريتينول شديد التأثير، وخلال فترة الرضاعة الطبيعية يمكن أن يسبب احمرارًا وتهيجًا وجفافًا وحكة لطفلك بسبب ملامسته للجلد.

حمض الصفصاف

تحتوى الكثير من مستحضرات التجميل التى لا تحتاج إلى وصفة طبية على حمض الساليسيليك الذى يمكن أن يعمل بشكل كبير على حب الشباب وتنظيف المسام مع تقليل الزيوت والالتهابات على الجلد، وعلى الرغم من أن الحمض لا ينتقل أو يمتص فى الدم إلا أنه يمكن أن يسبب التهابات أو مشاكل جلدية لجلد الطفل .

أوكسى بنزون

تحتوى واقيات الشمس التى توصف لتوفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية على مادة أوكسى بنزون ​​الكيميائية، وقالت دراسات مختلفة إن هذه المادة الكيميائية ضارة جدًا لطفلك أثناء الرضاعة الطبيعية، حيث يمكن أن تنتقل هذه المادة إلى حليب الثدى، ويمكن أن تسبب تهيجًا وطفحا جلديا وخلايا لطفلك، ويمكن استخدام واقى الشمس المعدنى للحفاظ على صحة طفلك وحيويته.

هيدروكينون

هو أحد المكونات التى يمكن أن تحدث تأثيرات كبيرة على الجلد، ويمكن أن يعيق هذا المكون إنتاج الميلانين، ويمكن أن يخفف من البقع الداكنة والتصبغ، يمكن لهذا المكون أن يدخل مجرى الدم بسهولة، ويمكن أن يعيق إنتاج حليب الثدى، علاوة على ذلك يزيد أيضًا من خطر الإصابة بحساسية الشمس وهو أمر خطير جدًا على الطفل غير المنفتح للتلامس مع ضوء الشمس.