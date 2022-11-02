للأمهات الجدد.. تعرفى على أفضل نظام غذائى صحى خلال فترة الرضاعة

فاطمة ياسر

خلال فترة الرضاعة تحتاج الأم لتناول بعض الأطعمة لتغذيتها بشكل جيد، لكي تستطيع أن تدر الحليب، وتساعد في تغذية الطفل لأنه يمد الحليب بالفيتامينات والعناصر الغذائية الرائعة والمهمة للطفل، ولذا عليك التعرف على أفضل الأطعمة التي تزيد من إدرار الحليب، وذلك وفقا لموقع “WEBMED”.

القيمة الغذائية لحليب الثدي تحتوي على الماء، والدهون والبروتين، والكربوهيدات، وجميعها عناصر غذائية مهمة للطفل، ويحتاجها خلال مرحلة النمو، ففي بداية الرضاعة، يكون حليب الأم أكثر رطوبة لتروية الطفل، ثم يصبح سميكا بسبب زيادة الدهون به، ولذا يجب أن تهتم الأم بالتغذية الصحية والجيدة.

وقدم التقرير، بعض الأطعمة المهمة للنساء المرضعات التي تساهم بشكل كبير في زيادة إدرار الحليب في الثدي، وأيضا تغذية الطفل جيدا، ومنها:

-اليقطين ، يعد من الأطعمة المفيدة بعد الولادة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، والعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ولادرار الحليب، ولذا يمكنك خفقه مع الحليب وشرائح الفواكه المفضلة لك، مع إضافة العسل، فيصبح مشروبا غنيا بالعناصر المهمة للمرضعات.

-المأكولات البحرية، يجب تناولها على الأقل 3 مرات في الأسبوع لإمداده للطفل خلال الرضاعة، فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية المهمة للحليب وللطفل.

-الماء، يعد من الحيل الجيدة لإدرار الحليب، ولذا على الأم تناول 2 لتر يوميا من الماء علي الأقل، وتناولك لها يساهم بشكل كبير في زيادة نسبته.

-المشروبات العشبية كالشمر، والينسون، والنعناع، ولذا تناولك لها يعد من الحيل الجيدة التي تزيد من إفراز الحليب في الثدي، كما أن العديد من هذه المشروبات يحتوي علي نسبة عالي من الحديد وحمض الفلويك وفيتامين سي وجميعها عناصر مهمة للجسم.

-أكثري من تناول اللحوم والدجاج لأنها تعمل علي إدرار الحليب بالإضافة إلي زيادة وكثرة الفيتامينات والعناصر الغذائية التلا يحتويها.

- الفواكه والخضراوات، تعد من الحيل الغذائية المهمة والمفيدة للمرضعات كما أنها تمد جسم الأم والطفل بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم.